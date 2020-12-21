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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılıyor? | Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlar?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılıyor? | Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlar?

Üniversiteler şubat ayında açılacak mı? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitim yapmadı. Hal böyle olunca milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman ayın kaçında yüz yüze eğitime geçeceğini merak ediyor. Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? | Üniversiteler ayın kaçında açılır? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:00:00 -
Üniversiteler ne zaman açılıyor? | Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlar?

Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından üniversiteler yüz yüze eğitime ara verdi. Güz döneminde de öğrenciler yüz yüze eğitime başlamadı. Öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? | Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlar?

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği tarih merak ediliyor. Ancak üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken online sınavlar da yapılıyor.

Uzmanlar, üniversitelerin salgın sebebiyle bir süre daha açık olmaması gerektiğini belirtiyor. Üniversitelerin açılmasıyla şehirler arası trafiğin yoğunlaşacağını, milyonlarca kişinin hareketiyle salgında ciddi sorunların yaşanacağı ifade ediliyor.

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