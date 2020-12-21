Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının tespitinin ardından üniversiteler yüz yüze eğitime ara verdi. Güz döneminde de öğrenciler yüz yüze eğitime başlamadı. Öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversiteler ne zaman açılıyor? | Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlar?

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği tarih merak ediliyor. Ancak üniversitelerin ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı konusunda bir açıklama henüz yapılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

Öğrenciler uzaktan eğitime devam ederken online sınavlar da yapılıyor.

Uzmanlar, üniversitelerin salgın sebebiyle bir süre daha açık olmaması gerektiğini belirtiyor. Üniversitelerin açılmasıyla şehirler arası trafiğin yoğunlaşacağını, milyonlarca kişinin hareketiyle salgında ciddi sorunların yaşanacağı ifade ediliyor.