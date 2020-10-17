Üniversitelerin açılacağı tarih | Koronavirüs neredeyse tüm alanları etkiledi. Salgında sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı alanlar mart ayında kapatıldı. Eğitim bu sebeple aylarca uzaktan devam etti. salgının kontrol altına alınması ve belli başlı tedbirlerin alınmasıyla birlikte ilk ve orta öğretimde yüz yüze eğitim başladı. Aylardır okullarından ayrı kalan üniversiteliler ise kendileri için güzel haberin geleceği günü araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılıyor son durum

2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz" dedi.

Üniversitelerin 1 Kasım'da açılıp açılmayacağına yönelik resmi bir açıklama henüz yapılmadı.