Üniversite sınavı 18-19 Haziran tarihinde yapıldı. Tercih işlemleri ise 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında alındı. Yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıtları 22-26 Ağustos tarihlerinde alındı. Hem bu yıl bir programa yerleşenler hem de mevcut üniversite öğrencileri derslerin ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK takvimi 2022-2023

2021 yılında üniversiteler 13 Eylül'de açılmıştı. Bu sene üniversitelerde eğitimin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak ilkokul, ortaokul ve liseler 12 Eylül'de ders başı yapacak. Üniversitelerde de güz döneminin 19 Eylül'de başlayacağı düşünülüyor. Konu hakkında bir açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.