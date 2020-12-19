Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih son durum
Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca öğrenci, üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır? | Üniversiteler ayın kaçında açılacak? | Yüz yüze eğitim ne zaman? | Üniversiteler açılıyor mu son durum
Üniversiteler ayın kaçında açılacak? | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler uzaktan eğitime devam ediyor. Milyonlarca öğrenci okullarına kavuşacağı günü merakla bekliyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih son durum
Üniversiteler güz dönemine uzaktan eğitimle başladı. Hem öğrenciler hem de üniversite şehirlerindeki esnaf yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan değerlendirmelerde bulundu.
İlhan, “Üniversitelerin açılmasını bir başka başlıkta değerlendirmek zorundayız. Üniversitelerde eğitim yeniden yüz yüze olursa etkileşim ve temas ilkokul, ortaokul ve lise gibi olmayacak. Çok sayıda insan bir araya gelecek. Sosyal mesafe kalmayacak. Öğrenciler yaşadıkları illerden okullarının bulunduğu şehirlere seyahat ederek hareketliliği tırmandıracaklar. Tüm bunlar koronavirüs için şu aşamada sıkıntılı konulardır. Karar üniversitelerin kendilerindedir ama kişisel düşüncem üniversitelerde eğitimin başlanması için bir süre daha beklemek gerekecek” dedi.