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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Üniversiteler ne zaman açılır son durum | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde yüz yüze eğitim başladı. Milyonlarca öğrenci online eğitimle derslerine devam ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversiteler bahar döneminde mi açılır? | üniversiteler aralık ayında mı açılır? | Üniversiteler ne zaman açılır son dakika

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:21:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Üniversitelerin açılacağı tarih | Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının ardından sosyal mesafenin korunmasının güç olduğu yerler kapatıldı. Salgınla birlikte üniversiteler uzaktan eğitime geçti. 2020-2021 eğitim öğretim yılında da üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamadı. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler aralık ayında mı açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Koronavirüs tüm dünyada en çok eğitim alanı etkiledi. Öğrenciler okullarından uzak kaldı. Ülkemizde ilk ve orta dereceli okullarda yüz yüz e eğitim kademeli olarak başladı. Ancak üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmedi. Öğrenciler üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Uzmanlar üniversitelerin açılmasının şehirlerarası ulaşımı hareketliliği artıracağını bu sebeple sürecin biraz daha uzatılması gerektiğini belirtiyor. Kulislerde ise bahar döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı konuşuluyor.

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