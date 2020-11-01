Üniversiteler açılıyor mu son durum | Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli eğitim başlarken üniversite öğrencileri ne zaman yüz yüze eğitime geçeceklerini merak ediyor. Peki, üniversiteler hangi gün açılır?

Üniversiteler ne zaman açılacak? | Üniversitelerin açılacağı tarih

Üniversite öğrencileri, aileler ve öğrenci kentleri esnafı yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak ediyor. Konu hakkında kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise eğitimle ilgili kararların gelecek üç hafta içerisinde salgının durumuyla netleşeceğini ifade etmişti.

Uzmanlar ise üniversitelerin güz döneminde açılmasın zor olabileceğini çünkü şehirlerarası hareketin artacağını belirtti. Ayrıca karantina dönemlerinde öğrenci yurtları kullanılıyor. Bu sebeple yetkililerin görüşmeler yaparak kısa süre içerisinde üniversitelerle ilgili karar vermesi bekleniyor.