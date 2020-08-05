Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında üniversiteler imkanları doğrultusunda uzaktan eğitime geçti. 2020-2021 eğitim öğretim yılı öncesinde milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı.

Üniversiteler ne zaman açılacak 2020 | Üniversiteler eylül ayında mı açılır?

Milyonlarca kişi üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Üniversiteler her yıl eylül ayında açılıyor. Bu sene de üniversitelerin eylül ayında açılması bekleniyor. Ancak süreç pandemi sebebiyle son derece değişken. Bu sebeple resmi açıklamayı beklemek en doğrusu olacaktır.

YÖK “KÜRESEL SALGINDA YENİ NORMALLEŞME SÜRECİ” REHBERİ

Küresel ölçekte yaşanmakta olan Yeni Koronavirüs Salgınına ilişkin Yükseköğretim Kurulunca Yeni Normal süreçte uygulamalara yönelik “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” rehberi hazırlandı.

COVİD-19 Küresel salgınının devam ettiği yeni normalleşme sürecinde, üniversitelerimizin salgının bölgesel ve yerel dinamiklerini gözeterek farklı programlar için ilgili programın yeterlikleri, kazanımları, öğrenci sayıları, alt yapı imkanları gibi hususları da göz önünde bulundurarak farklı uygulamalar yapması ve önlemler alması gerekebilecektir. Bu bağlamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarımızdan alınan görüşler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine yönelik planlamaların yapılabilmesi için çeşitli konularda çerçeve kararları içeren Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Rehberi oluşturulmuştur.

Rehberde, Uzaktan Öğretim Uygulamaları, Uygulamalı Eğitimler, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Toplantılar, Kongreler ve Değişim Programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer alıyor.

Salgının 2020-2021 eğitim ve öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik hazırlanan rehber, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere salgının bulunduğu ülkelerin yükseköğretim otoriteleri ve üniversitelerin aldıkları kararlar da değerlendirilerek oluşturuldu.

Hatırlanacağı üzere YÖK olarak koronavirüs salgınına yönelik bugüne kadar birçok tedbir alındı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramaması ve bu sürecin en az hasarla aşılması için çevrimiçi eğitime geçildi ve uzaktan eğitimle ilgili bazı mevzuat değişiklikleri yapıldı. YÖK Dersleri (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) adı verilen bir ara yüzle üniversitelerin dijital ders malzemeleri açık erişime açıldı. Uygulamalı eğitimler, stajlar, işyerinde mesleki eğitim gibi konularda da salgının seyrine göre kararlar alınarak üniversitelere iletildi. Türk Yükseköğretimi bütün alanlarda mümkün olan önlemleri alıp, dinamik ve çevik yönetim anlayışıyla süreçleri yöneterek hızlı uyum kabiliyeti olduğunu da ortaya koydu.

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