Üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitime bağlı okullarda uzaktan eğitim yapılırken, üniversiteler de bu yıl yüz yüze eğitim yapılmadı. Milyonlarca üniversite öğrencisi 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklama doğrultusunda üniversitelerde yüz yüze eğitimin 2021-2022 eğitim öğretim yılının 13 Eylül'de başlayacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin eylülde yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz. Bu güce güvenin." ifadelerini kulland