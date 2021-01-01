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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeni yılın gelmesi ve 2021'e adım atılması ile birlikte, en çok merak edilenlerden biri de üniversitelerin ne zaman açılacağı oldu. Yüz binlerce öğrencinin eğitimine online ve uzaktan şekilde devam ettiği üniversitelerin akıbeti araştırılıyor. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:06:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerde eğitimin şekline yönelik araştırmalar, yeni yılın ilk gününden itibaren hız kazandı. 2020-2021 eğitim döneminin güz dönemini geride bırakmak üzere olan üniversiteliler, geri kalan günler için araştırmalarını sürdürüyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İlhan, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, bütün öğretim üyelerinin, akademik ve idari personelin de bu süreçte aşılanması, kademelendirme içinde yer alma konusunda talebi olduğunu anımsatarak, "Bunu da bakanlığımız değerlendirecektir. Her üniversitenin fakültesine göre kendi teknik altyapısına göre sistem değişiyor. İkinci dönem içinde her fakülte her üniversite kendi teknik alt yapısı kapasitesinde değerlendirme yapmaları gerekiyor. Bunu da yine 15 Şubat'tan sonra ikinci dönem başlayacağı zaman değerlendirmek gerekiyor.

Yine üniversitelerde uzaktan eğitime geçebilirler, yüz yüze eğitime geçebilirler, kısmi olarak yüz yüze eğitime geçebilirler. Süreyi biraz uzatarak yaz döneminde de eğitime devam edebilirler. Yeter ki risk azalsın. Üniversite öğrencisi arkadaşlarımız da okullarını çok özlediler. Biz de öğrencilerimizi çok özledik. Biraz daha sabretmek gerekiyor. Şu önümüzdeki 1-1,5 ayı bir görelim. Aşılama nasıl gidiyor bunu görelim ona göre karar verelim. Her üniversite kendi imkanları kendi eğitim koşulları kendi fakültesinin gerekleri doğrultusunda uzaktan eğitime ya da yüz yüze eğitime karar verecektir" ifadelerini kullandı.

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