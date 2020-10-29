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Eğitim Üniversiteler ne zaman açılacak?
Eğitim

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversite yüz yüze eğitim başlayacağı tarih | Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitim henüz başlamadı. Milyonlarca öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını, yüz yüze eğitime üniversitelerde ne zaman başlanacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler kasım ayında açılacak mı? Üniversiteler hangi gün açılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-29 10:28:00 -
Üniversiteler ne zaman açılacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle eğitim alanı büyük yara aldı. Milyonlarca öğrenci eğitim hayatlarını uzaktan eğitimle sürdürüyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde kademeli olarak yüz yüze eğitim başladı. Üniversite öğrencileri ise kendileri için yüz yüze eğitimin ne zaman hangi tarihte başlayacağını merak ediyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılır?

Üniversiteler ne zaman açılacak?

Hem üniversiteliler hem de üniversite şehirlerinde bulunan esnaf yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak ediyor. Milyonlarca kişi her gün internette ‘Üniversiteler açılacak mı son dakika’ konusunu araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce üniversiteler için “İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz” açıklaması yapmıştı. Bu açıklamanın ardından Üniversiteler kasım ayında açılır mı?' sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Ancak üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarih hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.

5. ve 9. sınıflar 2 Kasım Pazartesi günü okula başlayacak. Açılan sınıflardaki vaka sayısı gibi etkenler göz önünde bulundurularak üniversiteler hakkında da üç hafta içerisinde karar çıkması bekleniyor.

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