Üniversiteler eylülde açılıyor mu? | Üniversiteler ayın kaçında ayılacak 2020
Üniversiteler açılacak mı 2020 | Koronavirüs salgınından en çok etkilenen alanlardan biri de eğitim oldu. Salgın sebebiyle mart ayında üniversitelerde yüz yüze eğitim iptal edildi. Ağustos ayıyla birlikte milyonlarca üniversiteli ve bu sene ilk kez bir programa yerleşecek olanlar üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Pek çok kişi; üniversiteler ayın kaçında açılacak, 2020 üniversiteler ne zaman açılır, eylül ayında üniversiteler açılır mı sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.
Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler uzun zamandır kapalı. Eğitimler ve sınavlar online olarak yapıldı. Milyonlarca üniversiteleri ne zaman okullarına döneceklerini araştırmaya başladı.
Üniversiteler eylülde açılıyor mu? | Üniversiteler ayın kaçında ayılacak 2020
YÖK üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapmadı. Üniversite kayıtları bu sene 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak. Hal böyle olunca üniversitelerin eylül ayında açılması bekleniyor.