Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son dakika açıklamaları yakından takip eden öğrenciler, üniversitelerin açılış tarihini araştırıyor. Bilindiği üzere Başkan Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime başlamayı hedeflediklerini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlangıç tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler bu hafta açılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." dedi.

Üniversitelerin ne zaman açılacağı ile ilgili daha önce yapılan açıklamada YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti.

Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi.

CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde üniversitelerin durumuna da değinmişti. Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, mümkün olunan en kısa sürede yüz yüze eğitime geçişin hedeflendiğini duyurdu.Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarih ile ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığında haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.