Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağı gündemde merakla araştırılıyor. Bu sene üniversiteye yeni başlayan öğrenciler ile üniversite öğrenimi devam eden öğrenciler yapılan açıklamaları yakından takip ediyor

Üniversiteler açılacak mı?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okulların yine sırayla açılmasının doğru olacağına dikkat çekerek, "Önce ana sınıfları, ilkokul 1 öğrencileri, daha sonrasında ilkokulun diğer sınıfları, orta sonda olup sınava girecek çocuklar, lise sonda olup sınava girecek çocukların açılması daha doğru olacaktır. Burada tabii bir başka husus da üniversiteler meselesi. Üniversitelerin büyük bölümü uzaktan eğitim yapıyor, üniversitenin kendisine bırakılmış durumda şu anda. Üniversite öğrencileri için de her üniversitenin şubat dönemini değerlendirip, bu dönemdeki vakaların, hastaların gidişatına göre karar verecekleri düşüncesindeyim. Üniversiteler ile okulların açılmasını bir tutmamak gerekiyor. Üniversiteler açıldığı zaman yüz yüze, çok fazla insan bir araya gelecek. Gençler farklı illerden gelecekler, bir arada olacaklar, sosyal mekanlarda buluşacaklar. Okullarda böyle değil. Özellikle ilk ve ortaokullarda dışarı ile temas daha sınırlı olduğu için okullar açılıyor" dedi.

Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamasında, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ demişti.

Ancak salgın hızının artması nedeni ile alınan yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç yaptığı son açıklamasında "Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılıp yürütülebilmesi için “yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelin” de kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dâhil edilmesi önerdik." dedi.