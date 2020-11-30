Yüz yüze eğitim ne zaman? Üniversiteler koronavirüs salgını sebebiyle güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ederken okullarına ne zaman kavuşacaklarını araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler açılacak mı? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Son durum üniversiteler ne zaman açılacak? Koronavirüs salgınında vakalar artınca kademeli olarak yüz yüze eğitime geçen ilkokul, ortaokul ve liseler yeniden uzaktan eğitime döndü. Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Milyonlarca öğrencinin okullarına dönmek için şehir değiştirmesinin salgın için doğru olmadığı uzmanlarca konuşuluyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçeceği tarihle ilgili açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.