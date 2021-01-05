Üniversiteler açılacak mı? Şubat’tan sonra üniversiteler yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili belirsizlik gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Kabine Toplantısı sonrası yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulunmuş 'Yüz yüze eğitimde verilen aranın 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." İfadelerini kullandı. Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ise YÖK’ten henüz bir açıklama yapılmadı.