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Eğitim Üniversiteler açılacak mı son durum | Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?
Eğitim

Üniversiteler açılacak mı son durum | Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitim ne zaman? Koronavirüs salgını sebebiyle üniversiteler güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. Milyonlarca üniversiteli yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim üniversitelerde ne zaman başlar? Bahar döneminde yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:26:00 -
Üniversiteler açılacak mı son durum | Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Üniversiteler ne zaman açılır 2021 | Koronavirüs salgınında bulaş zincirinin önüne geçilmesi için üniversitelerde güz döneminde yüz yüze eğitime başlamadı. İlkokul, 8. ve 12. sınıflar 1 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayacak. Hal böyle olunca üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime ne zaman başlayacaklarını araştırıyor. Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Üniversiteler açılacak mı son durum | Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

YÖK geçtiğimiz haftalarda üniversitelerin yüz yüze eğitime geçebilmesi için Bilim Kurulu’ndan tavsiye istemişti. Üniversitelerin açılacağı tarihle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşlerini açıkladı. Bakan Koca, “Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Zannediyorum biz bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Ama şunu söyleyebilirim; şu an salgının geldiği seyir vakaların özellikle son iki hafta giderek bir artış içinde olduğu, mutasyonların giderek varlığını gösterdiği şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin uygulamalı eğitimler dışında bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu.

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