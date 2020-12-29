Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin son dakika gelişmeleri devam ediyor. Dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası okullarda yüz yüze eğitimle ilgili önemli bir açıklama geldi. Peki binlerce üniversitelinin merakla beklediği 2021'de yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversiteler 2021 Bahar döneminde açılacak mı?

Koronavirüs vaka sayısında geçtiğimiz aylarda yaşanan düşüşle beraber MEB'de kademeli yüz yüze eğitime geçilmişti.

O dönem açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.’ demişti.

Ancak yeni tedbirlerle beraber yeniden online eğitim sistemine geçildi. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.