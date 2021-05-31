Salgın sürecinde üniversitelerde uzaktan eğitim verilirken sınavları da proje ödev şeklinde veya online sınav şeklinde gerçekleştirildi. Üniversitelerde bahar döneminin sonuna yaklaşılırken birçok kişi, 2021-2022 öğretim yılı aramalarını genişletti. Daha öncesinde YÖK, üniversite öğrencileri ile akademisyenlerin eylül ayına kadar aşılanması talebinde bulunmuştu. Dolayısıyla üniversitelerde 2021-2022 öğretim yılına ilişkin aramalar hız kazandı.

Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılında açılacak mı?

Üniversitelerde bahar döneminin bitimine yaklaşık 1 ay kalması nedeniyle ve üniversitelerde aşılama çalışmalarına henüz başlanmaması da düşünülürse bahar döneminde üniversitelerin açılmayacağı görülüyor.

Ancak Sağlık Bakanlığı, üniversiteleri aşılamada öncelikli gruba dahil ederse eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin yeniden başlayabileceği bekleniyor.