Üniversiteden kayıt nasıl silinir? Üniversite kaydım var yeniden YKS tercihinde bulunacağım kaydımı nasıl silerim?

Geçtiğimiz yıl YKS sınavına girip de herhangi bir bölümü tercih eden ve YKS tercih sonuçlarına göre de bir üniversiteyi kazanan ve bunun sonucunda da kazandığı bölüm için üniversite kayıdı yaptıran öğrenciler, hem geçen yıl ki TYT puanı ile yeniden tercih yapabilirler hem de üniversite okurken YKS sınavına girebilmekte. Üniversite tercih sonuçlarına göre herhangi bir bölümü kazanan ve kazandı bölüme de kayıt yaptıran öğrenciler, kayıtlarını silebilmekteler. Aüniversite kayıt sildirme işlemlerinin nasıl yapılacağının yanı sıra kayıt sildirmek için gerekli belgeler ve başvuru dilekçesi gibi konuları da bulabilirsiniz.

Üniversiteden kayıt silme işlemi

Üniversite kayıt silme hangi durumlarda olur? İşte üniversite kayıt silme halleri:

MADDE 22 – (1) Aşağıdaki hallerde, öğrencinin kaydı silinerek ilişiği kesilir:

a) Kayıt sildirmek üzere yazılı istekte bulunması,

b) Ciddi sağlık sorunlarına bağlı olarak tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki öğretim yılını aşan öğrenciler hakkında, yeniden sağlık raporu alınmak ve BYK tarafından incelenmek koşuluyla, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine dair karar alınması,

c) Açıköğretim Fakültesi hariç, kayıtlı olduğu bölüm/program dışında herhangi bir yükseköğretim kurumunda asli öğrenci olarak kaydının olması,

ç) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alması,

d) Kesin kayıt işleminin usulüne uygun yapılmadığının veya kesin kayıt hakkı kazanılmadığının anlaşılması.

Kayıt sildirme işlemi nasıl yapılır?

Kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, bir dilekçe ile öğrenim gördüğü akademik birime başvuruda bulunur. Öğrenci ilişik kesme belgesini, ilgili birimlere imzalattırır, bu belge ile öğrenci kimliğini akademik birime teslim eder ve lise diplomasını alır. Kaydını sildiren öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Bu yolla ayrılan öğrencinin kaydının yeniden yapılması mümkün değildir.

Kaydı silinmeyen öğrenci lise diplomasını alabilir mi?

Bağlı bulunduğu akademik birim, lise diplomasının fotokopisini “aslı gibidir” yaparak kendisinde saklamak kaydı ile aslını öğrenciye verebilir

Hangi durumlarda öğrencinin kaydı silinir?

İlgili birimin yönetim kurulu kararıyla, aşağıdaki durumlarda, öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir ve kayıtları silinir:

a) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Üniversiteden çıkarma cezası alması,

b) Öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması,

c) Öğrencinin öngörülen kayıt kabul koşullarını yerine getirmediğinin veya sunduğu belgelerin ve verdiği bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması. Söz konusu şahıslara verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edilerek haklarında gerekli kanuni işlem yapılır.

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