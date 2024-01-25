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Gündem Üniversitede mescit tartışmasında karar: Kovuldu
Gündem

Üniversitede mescit tartışmasında karar: Kovuldu

Yeniakit Publisher
2024-01-25 09:35:00 -

Kadir Has Üniversitesi yönetimi, kampüsteki ibadethaneye ayakkabılarını çıkarmadan girdiği için öğrencilerle tartışma yaşayan akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında kararını verdi.

Kadir Has Üniversitesi, ibadethaneye ayakkabı ile giren Zeliha Gizem Sayın'ın üniversitedeki görevine son verdi. İbadethane önüne ayakkabı bırakıldığını öne sürerek ibadethane içine ayakkabı ile giren ve öğrencilere tepki gösteren Zeliha Gizem Sayın’ın üniversite ile ilişiğinin kesildiği açıklandı.

 

NE OLMUŞTU?

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Zeliha Gizem Sayın ile öğrenciler arasında "ayakkabıyla ibadethaneye girme" tartışması yaşanmıştı.

Olay, ibadethanedeki bir öğrencinin çektiği video ile ortaya çıkmış ve sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Videonun yayılması üzerine üniversite konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.
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