Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı
Uzman isimden beyaz çikolata ile ilgili sürpriz açıklamalar geldi...
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Uzman isimden beyaz çikolata ile ilgili sürpriz açıklamalar geldi...
Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’dan ezber bozan uyarı: “Beyaz çikolata tatlı bir yalandır!” Kakao yağı, şeker ve süt tozundan oluşan bu ürünün sağlığa faydalı antioksidanları içermediği ortaya çıktı.
Göğüs hastalıkları uzmanı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada “Beyaz çikolata” tanımının büyük bir kandırmaca olduğunu belirtti.
Sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki paylaşımlarıyla tanınan Küçükusta, beyaz çikolataya çikolata demenin doğru olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
"Beyaz çikolata da kakao çekirdeğinden üretiliyor ancak çekirdeğin sadece yağ kısmından elde ediliyor. Üzerine şeker ve süt tozu ekleniyor.
Yani tükettiğiniz şey aslında çikolata değil, şekerli bir sütlü tatlıdır. Kakao çekirdeğinin katı kısmında bulunan güçlü antioksidan etkili flavanoyitler, kafein ve teobromin kakao yağında yer almaz.
Dolayısıyla beyaz çikolata yiyenler çikolata değil, sütlü tatlı yediklerini bilmelidir. Şeker oranı düşük bitter çikolata sağlık için çok daha kıymetlidir. Beyaz çikolatadan uzak durun; çünkü beyaz çikolata tatlı bir yalandan ibarettir."
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