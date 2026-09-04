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Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

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Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

Uzman isimden beyaz çikolata ile ilgili sürpriz açıklamalar geldi...

#1
Foto - Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta’dan ezber bozan uyarı: “Beyaz çikolata tatlı bir yalandır!” Kakao yağı, şeker ve süt tozundan oluşan bu ürünün sağlığa faydalı antioksidanları içermediği ortaya çıktı.

#2
Foto - Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

Göğüs hastalıkları uzmanı, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklamada “Beyaz çikolata” tanımının büyük bir kandırmaca olduğunu belirtti.

#3
Foto - Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

Sağlıklı yaşam ve beslenme konularındaki paylaşımlarıyla tanınan Küçükusta, beyaz çikolataya çikolata demenin doğru olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

#4
Foto - Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

"Beyaz çikolata da kakao çekirdeğinden üretiliyor ancak çekirdeğin sadece yağ kısmından elde ediliyor. Üzerine şeker ve süt tozu ekleniyor.

#5
Foto - Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

Yani tükettiğiniz şey aslında çikolata değil, şekerli bir sütlü tatlıdır. Kakao çekirdeğinin katı kısmında bulunan güçlü antioksidan etkili flavanoyitler, kafein ve teobromin kakao yağında yer almaz.

#6
Foto - Ezber bozan uyarı geldi: Yıllardır beyaz çikolata diye yiyorduk: Gerçek bambaşka çıktı

Dolayısıyla beyaz çikolata yiyenler çikolata değil, sütlü tatlı yediklerini bilmelidir. Şeker oranı düşük bitter çikolata sağlık için çok daha kıymetlidir. Beyaz çikolatadan uzak durun; çünkü beyaz çikolata tatlı bir yalandan ibarettir."

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