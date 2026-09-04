Bursa'da feci kaza! Emniyet şeridinde tamir ettikleri kamyonetin altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı!

Arızalanan 43 VA 955 plakalı palet yüklü kamyonetlerini emniyet şeridine çeken sürücü ile arkadaşı, aracı tamir etmek amacıyla altına girdi. Bu sırada aynı istikamette seyreden Ertan G. idaresindeki 41 K 0102 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı.

Bursa'da arızalanan kamyoneti emniyet şeridine çeken sürücü ile arkadaşı, aracı tamir etmek için altına girdi. Bu sırada kontrolden çıkan kamyonun kamyonete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Nilüfer ilçesi Bursa Çevre Yolu Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. 43 VA 955 plakalı palet yüklü kamyoneti arızalanınca emniyet şeridine çeken sürücüyle yanındaki arkadaşı, tamir için aracın altına girdi. Bu sırada Ertan G. idaresindeki 41 K 0102 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle emniyet şeridindeki kamyonete çarptı.

KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin kamyonetin altından çıkardığı 2 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlenirken, diğeri ise ağır yaralı olarak ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kamyon şoförü Ertan G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada ölen ve yaralanan 2 kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.