ASELSAN’ın güdüm kiti hedefleri havaya uçurdu! Tehditler kaçsa da sonuç kaçınılmaz
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ASELSAN tarafından geliştirilen güdüm kitleri, 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin katıldığı Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti'nde test edildi. Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda gerçekleştirilen uluslararası demo faaliyetinde F-16'dan yapılan iki ayrı atışta zırhlı personel taşıyıcı ve tank hedeflerine karşı tam isabet sağlandı.
ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, Konya Karapınar Atış Test Poligonu’nda gerçekleştirilen faaliyette, LGK ailesinin ağır mühimmatlara yönelik üyesi LGK-84 ile F-16 platformundan iki ayrı atış yapıldı.
İlk LGK-84 atışında zırhlı personel taşıyıcı hedef alınırken, ikinci atışta tank hedefi vuruldu. Her iki mühimmat da hedeflerini tam isabetle etkisiz hale getirdi.
ASELSAN'ın lazer güdüm teknolojisine sahip LGK-84 sistemi böylece sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini uluslararası katılımcıların önünde sergiledi.
Demo faaliyetinde LGK-84 atışlarının yanı sıra AKINCI SİHA platformundan da iki farklı güdümlü mühimmat kullanıldı.
AKINCI'dan bırakılan LGK-82, bir zırhlı personel taşıyıcı hedefini tam isabetle vurdu. TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti ise saatte 50 kilometre hızla hareket eden hedefe karşı gerçekleştirilen atışta başarı sağladı.
Demo kapsamında gerçekleştirilen iki LGK-84, bir LGK-82 ve bir GÖZDE atışının tamamında hedefler tam isabetle vuruldu.
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