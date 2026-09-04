Bakan Yumaklı duyurdu: Dev tarımsal destek ödemesi başladı!

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, desteklerle Anadolu’nun dört bir köşesinde üretim yapan çiftçilerin yanında olduklarını belirterek, "450 milyon lira tarımsal destek ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan görseldeki bilgiye göre, hayvan hastalıkları tazminatı için 375 milyon 709 bin 43 lira, kırsal kalkınma yatırımları için 74 milyon 302 bin 543 lira destek verilecek.