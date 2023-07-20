Üniversite Tercihlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Bu blog yazısında, üniversite tercihleri yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli faktörleri tüm detaylarıyla birlikte ele alacağız. Akademik kariyerinize yön vermenizi sağlayacak ve sunduğu imkanlarla gelişiminizi sürdürecek bu heyecan dolu tercih yolculuğunda sizlere kolaylık sağlayacak olan ipuçlarını paylaşacağız.

20 Temmuz'da başlayacak olan tercih maratonu 4 Ağustos'ta sona erecek. Başvuru sürecinde adayların dikkat etmesi gerekenler ise aşağıda belirtildiği gibidir.

1- Bölümün Akademik Programı ve Akademisyenleri

İstediğiniz bölümde daha geniş kapsamlı eğitim sunan üniversite hangisidir? Teorik eğitim mi uygulamalı eğitim mi mezuniyet sonrası dönemde daha fazla istihdam sunar?

Okumak istediğiniz bölüme karar verdiniz. Peki ya üniversite? Bugün ülke genelinde toplamda 206 üniversite bulunmaktadır. Her üniversite, kendi müfredatını oluşturarak öğrenciye farklı eğitim imkanları sunar. Bu nedenle, üniversitenin öğrenciye sunduğu eğitim programı, tercih sıralamasını etkileyecek en önemli faktördür. Üniversitelerin resmi web siteleri üzerinden lisans/önlisans akademik programına ve akademisyen özgeçmişine ulaşabilirsiniz. Bu sayede, üniversitelerin teorik ve uygulama dersleri arasındaki oranını karşılaştırabilir, hangi üniversitenin ileriki dönemde daha yüksek istihdam potansiyeli olduğuna karar verebilirsiniz.

2- Çift Anadal & Yandal Seçenekleri

Üniversitelerin birçoğu, öğrencilerine çift anadal ve yandal imkanları sunarak öğrencilere daha esnek bir eğitim yelpazesi sunar. Üniversiteye hayalinizdeki bölümle başlayıp iki farklı alanda deneyim kazanmak isteyebilirsiniz. Üstelik dönem içerisinde hiçbir ücret ödemeden. Çift anadal, öğrencilerin bir bölüme bağlı kalmadan istediği ikinci bölümü de okuyabileceği ve bunun sonucunda çift diploma alabileceği bir eğitim programdır. Çift diploma fırsatı ile mezuniyet sonrası dönemde iş hayatına atılırken rakiplerinize büyük oranda fark atabilirsiniz. Yandal ise, öğrencilerin kendi bölümü haricinde bir başka bölümü de okuması sonucunda sertifika aldığı programdır. Çift anadal ile yandal arasındaki fark ders sayısı ve eğitim sonucunda alınan belgenin niteliğidir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu programlar sayesinde kendinize daha geniş perspektifte bir kariyer planlaması yapabilir, her iki alana yönelik bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Burada önemli olan kendiniz için en doğru olan bölümü seçmektir. Unutmayın, çift anadal ve yandal programları sayesinde kendinize yeni iş kapıları açabilir, dolu dolu bir eğitim hayatı geçirebilirsiniz.

3- Öğrenci Deneyimlerini ve Mezun İstihdamı

Üniversiteden veya bölümden mezun öğrencilerin iş bulma oranları hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirsiniz? Üniversitenin memnuniyet anketleri ve öğrenci yorumları tercih sıralamasını etkiler mi? Etkilerse nasıl etkiler?

Günümüzde üniversitelerin büyük bir kısmı, her dönem sonunda öğrenci memnuniyetini ölçmek adına anketler kullanır. Bunun sonucunda ortaya çıkan memnuniyet oranı genellikle üniversitelerin web sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanır. Aday öğrencilerin kararını etkileyecek bir diğer faktör ise üniversitelerin resmi sosyal medya paylaşımlarıdır. Çevrimiçi platformlard paylaşılan postların altında öğrenci yorumlarına ulaşabilir, üniversite hakkında genel bir görüşe sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra mezun öğrencilerin yer aldığı öğrenci forumlarına dahil olarak mezun istihdamı hakkında birinci ağızdan detaylı tüm bilgilere ulaşabilir, vermiş olduğu tavsiyelere kulak verebilirsiniz.

Bunun yanı sıra üniversitelerin kariyer merkezi ile iletişime geçerek, mezunların mesleğe ve işe yönelik tutumlarını öğrenebilir, işverenlerin karar vermesinde etkili olan temel faktörler hakkında bilgi edilebilirsiniz. İstihdam istatistikleri bu noktada size oldukça yardımcı olacaktır.

4- Erasmus ve Yurtdışı Seçenekleri

Üniversite, bilinenin aksine yalnızca kurum içi eğitimden ibaret değildir. Eğitim serüveninize yurt dışı deneyimi katmak ve kendinizi uluslararası düzeyde geliştirmek istiyorsanız üniversite tercihi yaparken üniversitenin erasmus ve yurt dışı imkanlarını değerlendirmelisiniz. Ülkeler arası öğrenci değişim programı olan erasmus sayesinde her yıl binlerce öğrenci bir dönemlik eğitimine yurt dışında devam ediyor. Yurt dışı fırsatlarını değerlendirmek, sizi her açıdan rakiplerinizden ayıracaktır. Eğer yurt dışı hayaliniz varsa tercih döneminde üniversitelerin Uluslararası İilşkiler Ofisi ile iletişime geçebilir, üniversitenizin sunacağı imkanları hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

5- Üniversitenin Konumu ve Ulaşımı

Üniversitenin şehir merkezine olan uzaklığı, öğrencilik hayatını nasıl etkiler? Metropol bir şehirde mi okumalısınız yoksa daha küçük bir şehir de mi? Bunun temel kriterleri nelerdir?

İster metropol bir şehirde ister küçük bir şehirde okuyun, eğitim hayatınızı en çok etkileyecek kriterlerden biri üniversitenin yeri ve konumudur. Üniversite tercihlerinizi yaparken üniversiteye ulaşım imkanlarını iyice araştırmalısınız. Özellikle okurken çalışmak veya ders dışı zamanlarda sosyal faaliyetlerde aktif rol almak istiyorsanız ev ve okul arası mesafeyi göz ardı etmemeniz gerekiyor. Aksi takdirde bu durum sizi hem okul hem iş hem de sosyal hayatınızda sizi zorluklarla karşı karşıya getirecektir. Üniversite hayatınızı kabusa çevirmemek için tercihlerinizi yaparken ulaşım imknalarını değerlendirmeyi unutmayın.

6- Üniversitenin Burs Olanakları ve Finansal Desteği

Üniversitelerin, eğitim süresince öğrenciye sağladığı burs imkanları nelerdir? Öğrenim ücreti ve günlük giderler arasında nasıl bir hesaplama yapılmalıdır? Burs programlarına nasıl ve nereden başvurabilirsiniz?

Eğer özel üniversitede okumayı düşünüyorsanız sizin için en önemli kriterlerden biri burs olacaktır. Tercih bursu, başarı bursu, kardeş bursu, spor bursu, kurum bursu, personel bursu, ihtiyaç bursu… Günümüzde üniversitelerin çoğunun geniş burs imkanları bulunmaktadır. Tercih döneminde üniversitelerin tanıtım günlerine katılarak veya resmi web sitesi üzerinden burs olanakları hakkında merak ettiğiniz herşeyin yanıtını detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Tanıtım masalarında bölüm arkadaşlarınız olacağını unutmayın!

7- Üniversitelerin Sosyal Faaliyetlerdeki Tutumu

Üniversite okurken tek amacınız okuduğunuz bölümü bitirmek olmamalıdır. İş hayatına atılırken işverenlerin sizde görmek istediği en önemli kriter kişisel networkünüzdür. Sosyal etkinliklere katılmak ders dışı zamanlarınızda sosyal yetkinliğinizi artırmak, daha özgüvenli ve atılgan bireyler olmanızı sağlayacaktır. Bu nedenle tercih tanıtım döneminde özellikle üniversitelerde bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Birimini ziyaret ederek, düzenlenen öğrenci ve kurum faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Öyleyse tercih maratonuna hazır mısınız? Üniversite kapılarının ardında, hayalleriniz de ötesinde sayısız fırsatla karşılaşacağınızı unutmayın. Üniversite, sizin için yalnızca eğitim aldığınız bir kurumu değil, ileriki yaşantınızda nasıl biri olacağınızı da belirleyecek olan asıl konumdur.

Üsküdar Üniversitesi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Aday Üsküdar sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. 20 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında üniversitemiz yerleşkelerini ziyaret etmeyi unutmayın!