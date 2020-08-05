Üniversite tercihleri son dakika haberi: Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?

Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından 27-28 Haziran’da yapılan 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları açıklanmasından sonra binlerce aday ÖSYM YKS kılavuzu üzerinden başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları dikkate alarak üniversite tercihinde bulunmakta. 150 baraj puanını alanlar 2 yıllık önlisans 170 puan ve üstüne sahip olan adaylar ise 4 yıllık lisans programları için 6 Ağustos’ta YKS üniversite tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki üniversite tercihleri ne zaman bitiyor 2020? Üniversite tercihleri kaç gün sürüyor? YKS tercih süresi kaç gün?