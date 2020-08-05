Üniversite tercihleri son dakika haberi: Üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Üniversite tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından 27-28 Haziran’da yapılan 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları açıklanmasından sonra binlerce aday ÖSYM YKS kılavuzu üzerinden başarı sıralamaları, taban puanları ve kontenjanları dikkate alarak üniversite tercihinde bulunmakta. 150 baraj puanını alanlar 2 yıllık önlisans 170 puan ve üstüne sahip olan adaylar ise 4 yıllık lisans programları için 6 Ağustos’ta YKS üniversite tercihlerini yapmaya başlayacak. Peki üniversite tercihleri ne zaman bitiyor 2020? Üniversite tercihleri kaç gün sürüyor? YKS tercih süresi kaç gün?
ÖSYM tarafından 27-28 Haziran’da düzenlenen 2020 YKS ardından sonuçları öğrenen öğrenciler, tercih hazırlıklarına başlamıştı. Üniversite tercihinde bulunacak öğrenciler işlemlerine 6 Ağustos’ta başlayacak. Üniversite tercihlerinde son tarih 14 Ağustos. Adaylar tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabilecek.
ÖSYM 2020 YKS tercih kılavuzuna göre, Tablo 3’te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT'de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Tablo 4’teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT'de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4’ten bularak tercih sırasına koyması gerekir.
Bazı bölümlerin 2020 yılı kontenjanları nedir?
Tıp programında 16 bin 448,
Diş Hekimliği’nde 7 bin 752,
Eczacılık’ta 3 bin 893,
Ebelik’te 4 bin 74 ,
Hemşirelik’te ise 16 bin 239
Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467,
Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985,
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244,
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622,
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.