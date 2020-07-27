Üniversite tercihleri başarı sırasına göre mi puana göre mi yapılır? YKS doğru tercih nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 20209 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezi yerleştirme işlemine girecek adaylar, “2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu”ndan faydalanarak tercih yapacak.

2020-TYT puanı en az 150 olan adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-TYT ve varsa Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanlarını da göz önünde tutarak, kılavuzda bulunan açıklamalara göre tercih bildirimini yapacak. Uzmanlar tercih sıralaması öncesi öğrencilerin istek listesi oluşturmasını, ilgi duyulan programların veya üniversitelerin önem ve önceliğe göre sıralanması gerektiğini, puanlara göre değil, başarı sıralamaları dikkate alınarak tercihlerin yapılmasını önerdi.

Üniversite bölümlerini araştırırken hangisi daha önemli?

Tercih yaparken asıl kullanılan veri başarı sıralamasıdır. Yani başka bir deyişle; başarı sıralamanız belli olduktan sonra puanlara bakmanıza hiç gerek yok. Tercih yaparken veya bölümleri araştırırken düşünmeniz gereken ilgili bölümün popüleritesi (geçen yıla göre kontenjanı, talepler nasıl değişmiş gibi veriler) ve kendi başarı sıralamanızdır.

Adaylar nelere dikkat etmeli?

Üniversite adayları, öğrenim görmek istediği yükseköğretim programlarının tercih listesindeki sırasını belirlerken çok dikkatli ve programlar hakkında bilgi sahibi olmalı.

Adaylar, üniversitenin belirttiği koşulları sağlayıp sağlamadığını kendisi kontrol etmeli.

Aynı zamanda adayların dikkat etmesi gereken diğer önemli nokta ise, tercihler yapılırken kaydolmayı en çok istediği programı en üst sıraya yazması.

Adaylar “Puanım yeterli olmayabilir" endişesine kapılmadan, sadece ilgisini göz önüne alarak tercihlerini belirlemeli. Kaydolmayı istemediği bir programa tercih listesinde yer vermesi adayın yararına olmayacak.