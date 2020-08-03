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Aktüel

Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için sanal fuar düzenlenecek

YÖK Başkanı Yekta Saraç: - "Üniversite tercih sürecini kolaylaştırmak, üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla fuar düzenleyeceğiz" - "200 yükseköğretim kurumunun katılımıyla gerçekleştirilecek sanal fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz"

Yeniakit Publisher
2020-08-03 17:10:55 -
Üniversite tercihi yapacak öğrenciler için sanal fuar düzenlenecek

ANKARA (AA) - YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversite tercih sürecini kolaylaştırmak, üniversiteleri dijital platformda adaylara tanıtmak amacıyla "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" düzenleyeceklerini bildirdi.

Saraç, twitter hesabından yaptığı açıklamada, öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavında gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Öğrencilerin bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında gelecekleri açısından önemli bir karar verme sürecinde olduklarını ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020' adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu Fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

- Sanal fuar yarın başlıyor

YÖK'ün internet sitesinden yapılan açıklamada da dijital ortamda 4-7 Ağustos'ta düzenlenecek fuarda, yükseköğretim kurumlarındaki programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler anlatılacak.


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