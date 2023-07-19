Üniversite tercih maratonu başlıyor! İşte uzman tavsiyesi

Üsküdar Üniversitesi Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, üniversite tercihleri öncesi, adayların nasıl doğru tercih yapabileceklerine dair değerlendirmede bulundu.

Mutlu bir yaşam için alternatiflerin en uygunu seçilmeli

İnsanın doğası gereği içgüdüsel tepkileriyle çevresine uyum sağlayamadığından hayatının her aşamasında karar verme durumunda kaldığını belirten Tercih ve Kariyer Danışmanı Uzman Psikolojik Danışman Ece Tözeniş, “Kişinin yaşamını mutlu bir şekilde devam ettirebilmesi için karşılaştığı alternatifler arasından kendine en uygun olanı seçmesi gerekir. Karar verme, bir ihtiyacı gidereceği düşünülen bir nesneye, kişiye, duruma götürecek birden fazla yol olduğu zaman, ya da erişilmek istenen bir hedefin ihtiyacı karşılamada uygun ve yeterli olup olmadığı kesin değil iken yaşanan sıkıntıyı gidermek için eyleme geçme davranışı olarak tanımlamıştır. Bir hedefimiz olduğunda ve gelişmiş dünyada alternatiflerin de fazla olması durumunda karar verme daha da zorlaşmaktadır.” şeklinde konuştu.

İsteklerinize, ilgilerinize, yeteneklerinize göre oluşturduğunuz bir listeniz olmalı!

2023-YKS sonuçlarının 20 Temmuz’da açıklanacağını hatırlatan Tözeniş, “Adaylar başarı sıralarına göre, istekleri doğrultusunda, alternatifler oluşturarak bunların arasında kendileri için en uygun olan bölümleri tercih edecekler. Seçimlerinizde mutlu olacağınız kararları almak için öncesinde bir ön hazırlığınızın olmasının yolunuzu kolaylaştırır. Alışverişe çıktığımızda ihtiyacımız olan şeyleri alabilmek için öncesinde bir liste hazırlarız. Sizin de tercih yapmaya başlamadan önce sayısı önemli olmaksızın isteklerinize, ilgilerinize, yeteneklerinize göre oluşturduğunuz bir listeniz olsun.” dedi.

Puana göre değil, başarı sıranıza göre tercihlerinizi oluşturun!

Tözeniş, üniversite tercihlerini yapacak öğrencilere bu dönem özelinde yaşadıkları kaygı düzeyini en aza indirebilmek için önerilerini şöyle sıraladı:

-Sonuçlar açıklanıncaya kadar tercih etmeyi düşündüğünüz bölümler ve üniversitelerle ilgili bol bol araştırma yapın.

-İmkânınız varsa üniversitelerin düzenlemiş olduğu ‘Tercih Günleri’ne katılarak akademisyenlerden ve üniversite öğrencilerinden bilgi alın. Üniversitenin sağladığı imkanları öğrenin.

-Tercih danışmanlarından tercihlerinizle ilgili destek alın. Deneyimleri doğrultusunda size farklı alternatifler sunarak bakış açınızı değiştirmenize yardımcı olacaklardır.

-Tercihlerinizi puana göre değil, başarı sıranıza göre oluşturun. Her yıl sınava giren öğrencilerin başarı durumları değişiklik gösterdiği için puan yerine başarı sıraları ile karşılaştırmalar yapmak daha sağlıklı sonuca gitmemizi sağlar.

-YKS bir sıralama sınavı olduğundan tercihler de belirli bir sıralamaya dayanır. Tercih listenizi oluştururken başarı sıranızı da göz önünde bulundurarak en çok istediğiniz bölüm ve üniversitelere göre tercih listenizi oluşturun. Alternatifleriniz arasından mutlu olacağınız bölümleri üst sıralara alabilirsiniz.

-ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzunu mutlaka inceleyin. Tercih etmeyi düşündüğünüz bölümlerle ilgili özel koşulları bilmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ayrıca kılavuzda yeni açılan bölümleri, tüm bölümlerin kontenjanlarını görebileceksiniz. Bunları bilerek daha doğru tercihler oluşturabilirsiniz.

-Hem bu dönemde hem de tercih döneminde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların mutlaka YÖK veya ÖSYM sitesinden doğruluğunu teyit edin. Bu dönemler bilgi kirliliğinin en fazla olduğu dönemlerdir.

-Bu sizin kariyer kararınız, size yardımcı olmaya çalışanları dinleyin ama son kararı kendiniz için kendiniz verin.

-Sonuç ne olursa olsun sizin gösterdiğiniz çaba ve harcadığınız emek her şeyden daha kıymetli, bunu aklınızdan çıkarmayın.

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