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Eğitim

Üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? TYT AYT puanları başarı sıra kontenjanları

Üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? TYT AYT puanları başarı sıra kontenjanları merak konusu haline geldi. Milyonlarca öğrencinin tercihler için araştırmaları sürüyor. En iyi okulu ve kendileri için en iyi tercihi yapmak isteyen öğrenciler tercih kılavuzu ve tercih motorunu sıklıkla kullanıyor. 2020 yılının tercih kılavuzunu ÖSYM'nin açıklamasını bekleyen öğrenciler

Yeniakit Publisher
2020-07-28 08:55:00 -
Üniversite tercih kılavuzu yayınlandı mı? TYT AYT puanları başarı sıra kontenjanları

YKS (TYT, AYT, YDT) sonuçları erişime açıldı. ÖSYM yaptığı son dakika açıklamasında 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemlerini tamamlandığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebildi. Sonuçlarını öğrenen adaylar gözlerini tercih kılavuzuna ve tercih tarihlerine çevirdi.

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