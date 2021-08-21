Koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde bir buçuk yıldır yüz yüze eğitim yapılamıyor. İlk vakanın tespitinin ardından Mart 2020’de üniversiteler uzaktan eğitime geçti, milyonlarca öğrenci evlerine döndü. Okullarına hasret kalan hatta geçen yıl üniversiteye yerleşmelerine rağmen henüz yüz yüze eğitime başlamayanlar bu durumun ne zaman noktalanacağını araştırıyor. Üniversitelerin yüz yüze eğitime 13 Eylül’de başlaması bekleniyor. Ülkemizde henüz aşı zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bazı alanlarda PCR testi zorunluluğu getirildi. Peki, üniversite öğrencileri PCR testi yaptırmak zorunda mı?

Üniversite öğrencilerine PCR zorunlu mu? Üniversite çalışanları PCR testi yaptırmak zorunda mı?

19 Ağustos’ta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız” ifadelerini kullandı.