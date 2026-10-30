  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama Suudi Arabistan’da çok sayıda patlama Kapadokya’da yaşanan peri bacası felaketinde arama-kurtarma çalışmaları noktalandı! Nevşehir Valisi’nden acı bilançonun ardından peş peşe kritik açıklamalar! Trump seçime sayılı günler hamle yaptı! ‘Bilgi sızdırdı’ dedi ve görevden aldı Sorumsuzlukta son nokta! İstanbul Fatih'te 13 yaşındaki çocuk bina doğal gaz borusunu çakmakla yakmaya çalıştı! Sandıkta umduğunu bulamayan Netanyahu cephesi Türkiye ve Katar'ı suçladı! Ankara ve Doha'dan sert cevap Türk dünyasının kalbi Türkiye’nin kalbinde atıyor... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki dönemi 'Türk Asrı' yapacağız Danıştay, ne yaptın sen böyle? İşte 'Foncuların' elini ovuşturduğu karar Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor Kapadokya’daki feci çökmede acı haber! Cansız beden sayısı 3’e yükseldi: Facianın boyutu derinleşiyor!
Gündem Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor
Gündem

Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Hafta sonu için plan yapanları yakından ilgilendiren hava tahmini belli oldu. Türkiye’nin batı ve kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, bazı bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde ise parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) hava tahminlerine göre hafta sonunda Türkiye'nin özellikle batı ve kıyı bölgelerinde yağış etkisini gösterecek.

Ege, Akdeniz ve Marmara'nın bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü görülecek.

Sıcaklıkların ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

CUMARTESİ YAĞMUR GELİYOR

Cumartesi günü Marmara, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve kuzeybatısında aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İSTANBUL 17, İZMİR 22 DERECE

Cumartesi günü Ankara'da sıcaklığın 7-16 derece, İstanbul ve çevresinde 12-17 derece, İzmir'de 14-22 derece, Antalya'da ise 17-21 derece arasında olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da serin hava daha fazla hissedilecek. Erzurum'da termometrelerin 2 ila 12 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞIN ADRESİ DEĞİŞİYOR

Pazar günü yağışlı sistem batı ve güney kesimlerde etkisini sürdürecek.

Ege Bölgesi'nin geneli, Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz ve Bolu çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların bazı noktalarda kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de de yağış görülecek.

Buna karşılık İç Anadolu'nun geneli, Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor. Bu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Pazar günü Ankara'da sıcaklığın 8-18, İstanbul'da 13-20, İzmir'de 14-22, Adana'da ise 17-25 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkisini koruyacak. Gün içerisinde sıcaklığın Erzurum'da 13, Elazığ'da ise 20 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Özellikle kıyı bölgelerinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Ekrem, hani artık su baskınları yaşanmayacaktı? Bir yağmur 4 can aldı
Ekrem, hani artık su baskınları yaşanmayacaktı? Bir yağmur 4 can aldı

Gündem

Ekrem, hani artık su baskınları yaşanmayacaktı? Bir yağmur 4 can aldı

Bursa’da zincirleme kaza! Yağmur yolu kayganlaştırdı, 5 araç birbirine girdi
Bursa’da zincirleme kaza! Yağmur yolu kayganlaştırdı, 5 araç birbirine girdi

Yerel

Bursa’da zincirleme kaza! Yağmur yolu kayganlaştırdı, 5 araç birbirine girdi

Yağmurla su dolan asansör çukuruna düştü! 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Yağmurla su dolan asansör çukuruna düştü! 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Yerel

Yağmurla su dolan asansör çukuruna düştü! 7 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23