Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) hava tahminlerine göre hafta sonunda Türkiye'nin özellikle batı ve kıyı bölgelerinde yağış etkisini gösterecek.

Ege, Akdeniz ve Marmara'nın bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü görülecek.

Sıcaklıkların ise genel olarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

CUMARTESİ YAĞMUR GELİYOR

Cumartesi günü Marmara, Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve kuzeybatısında aralıklı yağışların etkili olması bekleniyor.

Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında ise gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İSTANBUL 17, İZMİR 22 DERECE

Cumartesi günü Ankara'da sıcaklığın 7-16 derece, İstanbul ve çevresinde 12-17 derece, İzmir'de 14-22 derece, Antalya'da ise 17-21 derece arasında olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'da serin hava daha fazla hissedilecek. Erzurum'da termometrelerin 2 ila 12 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞIN ADRESİ DEĞİŞİYOR

Pazar günü yağışlı sistem batı ve güney kesimlerde etkisini sürdürecek.

Ege Bölgesi'nin geneli, Marmara'nın güneyi, Batı Akdeniz ve Bolu çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların bazı noktalarda kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.

Doğu Akdeniz'de de yağış görülecek.

Buna karşılık İç Anadolu'nun geneli, Orta Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor. Bu bölgelerde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Pazar günü Ankara'da sıcaklığın 8-18, İstanbul'da 13-20, İzmir'de 14-22, Adana'da ise 17-25 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu'da gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkisini koruyacak. Gün içerisinde sıcaklığın Erzurum'da 13, Elazığ'da ise 20 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Özellikle kıyı bölgelerinde beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.