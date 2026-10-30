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Yerel Yine asansör faciası! 2 kişinin durumu ağır
Yerel

Yine asansör faciası! 2 kişinin durumu ağır

Yeniakit Publisher
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Yine asansör faciası! 2 kişinin durumu ağır

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir iş merkezinde bakım sırasında asansör kabininin düşmesi sonucu iki işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 8 katlı bir iş merkezinin asansöründe bakım çalışması sırasında kaza meydana geldi. Halatın kopmasıyla aşağı düşen kabinde bulunan iki işçi yaralandı.

Olay, İpek Mahallesi Ali Ertaş Caddesi üzerindeki iş merkezinde yaşandı. Asansörün bakımını yapan işçiler, kabinin düşmesiyle birlikte yaralandı.

KIZILTEPE'DE ASANSÖR NEDEN DÜŞTÜ?

Edinilen bilgilere göre iş merkezindeki asansörün halatı, bakım çalışması devam ederken henüz belirlenemeyen bir nedenle koptu.

Kabinle birlikte düşen R.G. (25) ve M.A. (30) yaralandı.

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık görevlileri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

 

YARALI İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazada yaralanan iki işçi, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan işçilerden 25 yaşındaki R.G.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

30 yaşındaki M.A.'nın tedavisi de hastanede sürüyor.

ASANSÖR KAZASIYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI MI?

Asansör halatının hangi nedenle koptuğu henüz belirlenemedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaparken kazanın meydana geldiği iş merkezindeki asansörün düşme nedeninin araştırılması bekleniyor.

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