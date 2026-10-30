Kredi kartı kullananlar dikkat: Bu basit noktalara dikkat etmek lazım! Peki, en çok deşifre olan PIN kodları hangileri

Günümüzde banka ve ödeme kartlarından cep telefonlarına kadar birçok cihaz ve sistem, kişisel kimlik numaraları yani PIN kodlarıyla korunuyor. Dört rakamdan oluşan bir PIN için teorik olarak 10 bin farklı kombinasyon bulunmasına rağmen kullanıcıların tercihleri bu çeşitliliği önemli ölçüde daraltabiliyor. Kolay hatırlamak isteyen birçok kişi birbirini tekrar eden, sıralı veya kişisel bilgilerle bağlantılı rakamlardan oluşan şifreleri tercih edebiliyor. Bu durum, güvenlik amacıyla kullanılan PIN'in tahmin edilebilir hale gelmesine neden olabiliyor. Özellikle günlük hayatta sık kullanılan bazı sayı dizileri, kullanıcıların şifre oluştururken yaptığı tercihleri de ortaya koyuyor. Peki hangi dört haneli PIN kodları daha fazla kullanılıyor, basit sayı dizileri neden risk oluşturuyor, güçlü bir PIN belirlemek için hangi noktalara dikkat edilmeli? İşte PIN güvenliği hakkında bilinmesi gerekenler…