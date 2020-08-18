Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Üniversitelerin açılış tarihi ile birlikte üniversite kayıt tarihleri de merak edilen konular arasında. Üniversite kayıtları ne zaman başlar? Sorusunun cevabına ilişkin olarak YÖK tarafından yapılacak açıklama merak ediliyordu. Üniversite kayıtları 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine girilmesinden dolayı artan korona vakaları sebebiyle ne zaman yapılacağı üniversite birinci sınıfa başlayacak olan adaylar tarafından sıklıkla sorulmakta. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, önlisans, lisans ve uzaktan eğitim gören öğrencileri için üniversitelerin açılış tarihini 1 Ekim’den sonra yapılacağını söyledi. ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçlarına göre, iki yıllık, 4 yıllık veya uzaktan eğitim görecek adaylar için ise üniversite kayıtları 31 Ağustos 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı YÖK tarafından açıklandı. 2020 YKS sonuçlarına kapsamında üniversiteye girmeye hak kazananlar elektronik kayıtlarını ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020'de gerçekleştirme imkanına sahip olacak.

Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Üniversitelerin herhangi bir önlisans, lisans ya da uzaktan eğitim programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar üniversite kayıtlarını nasıl ve nereden yapacağını merak ediyor. Üniversite kayıtları e devlet üzerinden yapılacak. Üniversite kayıtları e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresi üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversite kayıtları için tıklayınız

Üniversite kayıt belgeleri neler?

Üniversiteye kayıt yaptıracak adaylar üniversite kayıt belgelerinin neler olduğunu merak ediyor.

Üniversite kayıt yaptıracak adayın ortaöğretim kurumlarından aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği veyahut da yeni tarihli mezuniyet belgesi

Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge

12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

Üniversite kaydı için ödenmesi gereken katkı payının ödendiğine ilişkin dekont. Ayrıca üniversitelerin kendine özgü özel belgeler de istenebilmekte.