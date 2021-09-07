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Eğitim Üniversite kayıtları ne zaman son?
Eğitim

Üniversite kayıtları ne zaman son?

Üniversite kayıtları ne zaman bitecek? Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından önce e kayıt işlemi başladı. Ardından öğrenciler kesin kayıt işlemlerine başladı. Pek çok kişi üniversite kayıt işlemlerinin hangi gün biteceğini araştırmaya başladı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman son? Üniversite kayıt işlemleri hangi gün bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-09-07 18:08:00 -
Üniversite kayıtları ne zaman son?

Haziran ayının son haftasında gerçekleştirilen YKS’nin sonuçları 28 Temmuz’da açıklanmış ardından da tercih süreci başlamıştı. Kısa bir süre önce yerleştirme sonuçlarının ilanıyla kayıt heyecanı başladı. Peki, üniversite kayıtları ne zaman?

Üniversite kayıtları ne zaman son?

Üniversite e kayıt işlemleri e devlet üzerinden 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Okul kayıtları ise 6-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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