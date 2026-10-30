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Gündem Her gün içiyoruz, dünyanın devlerini geride bıraktı! Listenin zirvesinde Türkiye var
Gündem

Her gün içiyoruz, dünyanın devlerini geride bıraktı! Listenin zirvesinde Türkiye var

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Her gün içiyoruz, dünyanın devlerini geride bıraktı! Listenin zirvesinde Türkiye var

Türkiye’de kahvaltıdan akşam sohbetlerine kadar günün hemen her saatinde tüketilen çay, yayımlanan “Dünyanın En İyi Çayları” listesinde büyük bir başarıya imza attı. Rize çayı, dünyaca ünlü Darjeeling ve Assam gibi rakiplerini geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşirken, Tirebolu çayı da ilk 15’e girdi.

Türk sofralarının vazgeçilmezlerinden biri olan çay, dünya çapında hazırlanan bir sıralamada zirvede gösterildi.

“Dünyanın En İyi Çayları” adıyla yayımlanan listede Türkiye’den iki çay yer alırken, Rize çayının dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda ünlü çeşidi geride bırakarak birinci sırada gösterilmesi dikkat çekti.

RİZE ÇAYI ZİRVEYE YERLEŞTİ

Listenin ilk sırasında Rize çayı yer aldı.

Türkiye’nin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi ile özdeşleşen Rize çayı; Hindistan’ın dünyaca tanınan Darjeeling ve Assam çaylarının yanı sıra İngiltere’nin Earl Grey ve English Breakfast çeşitlerinin önünde gösterildi.

Sıralamada Rize çayını ikinci sıradaki Darjeeling ve üçüncü sıradaki Assam takip etti.

Earl Grey dördüncü, English Breakfast ise beşinci sırada yer aldı.

TİREBOLU ÇAYI DA LİSTEDE

Türkiye adına dikkat çeken bir diğer sonuç ise Giresun’un Tirebolu ilçesiyle özdeşleşen Tirebolu çayından geldi.

Tirebolu çayı listede 11’inci sıraya yerleşerek ilk 15’e girmeyi başardı.

Böylece Türkiye, ilk 15 içerisinde iki farklı çay çeşidiyle temsil edildi.

Tirebolu’nun listede Japonya’nın dünyaca ünlü matcha, sencha ve gyokuro çaylarının üzerinde gösterilmesi de dikkat çekti.

İŞTE İLK 10

Yayımlanan sıralamanın ilk 10 basamağı şöyle:

1. Rize Çayı — Türkiye
2. Darjeeling — Hindistan
3. Assam — Hindistan
4. Earl Grey — İngiltere
5. English Breakfast — İngiltere
6. Ceylon OP — Sri Lanka
7. Keemun Black — Çin
8. Lapsang Souchong — Çin
9. Irish Breakfast — İrlanda
10. Yunnan Dian Hong — Çin

TÜRKİYE'DEN İKİ ÇAY İLK 15'TE

Listenin devamında Tirebolu Çayı 11’inci, Hindistan’dan Nilgiri 12’nci ve Kenya Siyah Çayı 13’üncü sırada gösterildi.

Russian Caravan 14’üncü olurken, Japonya’nın dünyaca tanınan Matcha çayı ise 15’inci sırada yer aldı.

Listenin sonraki basamaklarında Longjing, Sencha, Gyokuro, Genmaicha, Gunpowder, Fas Naneli Çayı, Biluochun, Hojicha, Kukicha ve Jasmine Pearls bulunuyor.

Türkiye’de milyonlarca kişinin günlük hayatının bir parçası olan Rize çayının listenin zirvesinde, Tirebolu çayının ise ilk 15 içerisinde gösterilmesi Karadeniz çayını bir kez daha gündeme taşıdı.

Öksürük çayı tarifi
Öksürük çayı tarifi

Kadın - Aile

Öksürük çayı tarifi

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