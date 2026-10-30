"Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı
İsmail Kartal ile yolları ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın hedefindeki ismin Alman teknik adam Julian Nagelsmann olduğu iddia edildi. Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra boşta olan genç ve başarılı çalıştırıcıyı kadroda görmeyi çok isteyen Yıldırım'ın, menajerler aracılığıyla temas kurduğu belirtildi. Vincenzo Montella ve Aykut Kocaman gibi isimlerin de masada olduğu sarı-lacivertli yönetimde, teknik direktör kararının milli araya kadar netleşmesi bekleniyor.