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"Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı Fon vurgununda o valinin adı geçti, yer yerinden oynadı! Şamil Tayyar’dan o isme zehir zemberek çağrı: “Görevi bırakın” Bakırköy Belediyesi’nde “Allah’ın Kürdosu” skandalı: Esnaftan 200 bin dolar isteyip odadan kovdular Azerbaycan'dan 'inşallah doğru değildir' dedirten Türkiye kararı: BAE'nin adayına destek verdiler Askeri helikopter paramparça oldu! 4 ölü, 11 yaralı var 5 metrelik dev timsah, genç kadını nişanlısının gözü önünde böyle yuttu Azerbaycan'da Türkiye ile ilgili ağızları açık bırakan sözler: Herkes 'bu nasıl kardeşlik' sorusunu soruyor Senato başkanından yıllar sonra gelen itiraf: “O tarihi adımı unutmayacağız, bağımız Osmanlı’ya dayanıyor” Ünlü isimden taksicilere tehdit: Siz bittiniz
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"Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

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"Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

İsmail Kartal ile yolları ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın hedefindeki ismin Alman teknik adam Julian Nagelsmann olduğu iddia edildi. Almanya Milli Takımı'ndan ayrıldıktan sonra boşta olan genç ve başarılı çalıştırıcıyı kadroda görmeyi çok isteyen Yıldırım'ın, menajerler aracılığıyla temas kurduğu belirtildi. Vincenzo Montella ve Aykut Kocaman gibi isimlerin de masada olduğu sarı-lacivertli yönetimde, teknik direktör kararının milli araya kadar netleşmesi bekleniyor.

#1
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

İsmail Kartal'la yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 10 teknik direktörle görüşmelere başlayan Fenerbahçe yönetimi en doğru hocayı bulmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Sabah Gazetesi köşe yazarlarından Murat Özbostan yaşanan süreci yorumlarken, Özbostan'ın "yönetim içerisinde ayrılıklar var'' ifadeleri oldukça dikkat çekti. "Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu... Sarı-lacivertli yönetim, sezonun geri kalanında takımı yönetecek ismi belirlemek için farklı seçenekleri değerlendiriyor. Yönetim içinde de görüş ayrılıkları bulunuyor."

#2
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

Bir görüş, Türkiye'yi tanıyan yabancı bir teknik adamın göreve getirilmesinden yana. Bu seçenekte Vincenzo Montella ismi öne çıkıyor. Türk futbolunu ve Süper Lig'in dinamiklerini tanıması, İtalyan çalıştırıcıyı dikkat çeken adaylardan biri haline getiriyor. Napoli'de yaşanabilecek bir teknik direktör değişikliğinin de bu süreçte etkili olabileceği konuşuluyor. Napoli, Montella için önemli.

#3
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

Yönetim içindeki bir diğer görüş ise ligde haftaların geride kaldığına dikkat çekerek yerli teknik adam seçeneğini öne çıkarıyor. Emre Belözoğlu, Fenerbahçe camiasını ve Türk futbolunu yakından tanıması nedeniyle seçenekler arasında bulunuyor. Kasımpaşa'dan hemen ayrılabilir. Ama kendisine bir teklif yapılmadı ve şu anki görevinden de memnun.

#4
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

Abdullah Avcı için ise kapsamlı bir rapor hazırladığı ve salı gecesi yönetime sunduğu iddiası var. Hatta bu sunumda tecrübeli hocanın para ve süre konuşmadığı, camianın tek hedefi olan şampiyonluğa vurgu yaptığı da ifade ediliyor.

#5
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

Stefano Pioli de alternatifler arasında gösteriliyor. Fenerbahçe'nin resmi bir teklif yapması halinde İtalyan teknik adamın durumunun değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

#6
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

Ancak yabancı teknik adam tercihinde maliyet ve adaptasyon süreci belirleyici olacak. Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda son 36 turunda Paraguay'a elenmesinden sonra istifa eden ve boşta olan Julian Nagelsmann da adaylar arasında. Aziz Yıldırım, Alman teknik adamı çok istiyor. Manchester United ve RB Leipzig'in de genç hocaya ilgisi var.

#7
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

"Sarı-lacivertliler, teknik direktör kararını aceleyeg etirmemeyi planlıyor. Bu süreçte Dirk Kuyt'ın sorumlu olarak görevlendirildiği belirtilirken İsmail Kartal'ın 9 kişilik teknik ekibinin tamamıyla yolların ayrıldığı ifade ediliyor. Kuyt'ın milli araya kadar oynanacak Göztepe, Liverpool ve Çorum maçlarından çıkaracağı sonuç da geleceği adına kritik."

#8
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

Bu arada sezon başında bütün planlamayı yapan Aykut Kocaman ismi de yönetimde gündeme geldi. Bir grup yönetici “Tek çözüm Aykut Kocaman” dedi.

#9
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

Aziz Yıldırım'ın en fazla istediği teknik direktör Nagelsmann; • 1 Bundesliga şampiyonluğu • 2 Almanya Süper Kupası • 1 Almanya U19 şampiyonluğu • Şampiyonlar Ligi yarı finali • 2017 Almanya'da Yılın Teknik Direktörü ödülünün sahibi oldu.

#10
Foto - "Ateş gibi hoca!" Sarı-lacivertli kulüpte tüm planlar altüst oldu, o isim için operasyon başladı

Almanya Milli Takımı'nda Lero Sane ve İlkay Gündoğan'ın hocalığını da yapan Nagelsmann için başkan Yıldırım'ın ''Ateş gibi hoca'' yorumunda bulunduğu ifade edildi.. 28 yaşında Hoffenheim’ı Şampiyonlar Ligi’ne taşıyan, Leipzig’le Şampiyonlar Ligi yarı finali gören, Bayern Münih’le Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Nagelsmann futbol akademisini 1.'likle bitirdi. O dönem akademide 2.'ci olan teknik direktör ise Domenico Tedesco'ydu.

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