Üniversite ek yerleştirme taban puanları

Son dakika: ÖSYM ek yerleştirme tarihleri adaylar tarafından merak edilmekte. ÖSYM YKS tercih sonularını 26 Ağustos’ta açıkladı. Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasında sonra ÖSYM üniversite kayıt tarihlerini yüz yüze kağıtlar için 5 Eylül, elektronik ortamda yapılan kayıtları ise 6 Eylül’de tamamladı. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra üniversitelerin boş kontenjanları dahilinde yapılacak olan ek yerleştirme başvuru tarihleri de yine üniversitelere yerleşemeyen adaylar tarafından merak edilmekte.

Üniversite ek yerleştirme, ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih sonuçlarıyla herhangi bir lisans ya da önlisans ile açıköğretim programlarına yerleşemeyen adayların, ek yerleştirme sonucuyla üniversitelerin kapısını açacak bir tercihtir. Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla bir bölümü kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar söz konusu olmakta. İşte bu kayıt yaptırmayan adayların yerine ÖSYM tarafından ek yerleştirme gerçekleştirilmekte.

4 yıllık lisans bölümleri boş kontenjanları

2 yıllık ön lisans bölümleri boş kontenjanları

YKS 2020 ek yerleştirme ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıtları sonrası Devlet Üniversitelerinde 11 bin 749 kontenjan boş kaldığı YÖK tarafından açıklandı. Üniversite ek yerleştirme yapacaklar YKS ek yerleştirmelerin ne zaman yapılacağını sorgulamakta. ÖSYM boş kalan devlet ve özel üniversitelerin lisans ve ön lisans ile açıköğretim programlarına ek yerleştirme yapacak. YKS ek tercih başvuruları 17 Eylül’de başlayacağını duyurdu.

Üniversite ek yerleştirme nasıl yapılır?

Üniversite ek yerleştirme nereden yapılacak? ÖSYM 2020 YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu 17 Eylül’de yayımlanacak. YKS ek yerleştirme başvuruları da üniversite ek yerleştirme kılavuzunun yayınlandığı gün başayacak. YKS ek yerleştirme tercihleri 17-23 Eylül tarihleri arasında ÖSYM AİS http://ais.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi girişi yapılarak gerçekleştirilecek.

ÖSYM YKS ek yerleştirme kılavuzu için tıklayınız.

Üniversite ek yerleştirme taban puanları

YKS ek yerleştirme taban puanları, YKS ek yerleştirme boş kontenjanları açıklandı mı? Üniversite taban puanları ve boş kontenjanları 17 Eylül’de açıklanan ÖSYM YKS ek yerleştirme tercih kılavuzunda yer almakta.

ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarına göre üniversite taban puanları ve kontenjanları için tıklayınız.

YKS 2020 yerleştirme taban puanları için tıklayınız

Üniversite ek yerleştirme nasıl yapılacak?

YKS ek yerleştirme nasıl yapılacak? Ek yerleştirmeye kimler katılabilecek? Ek yerleştirmenin kuralları nedir? Ek yerleştirmede boş kontenjanı olan her bölümü tercih edebilecek misiniz? En küçük puanı oluşmuş bölüm ne demek? Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak? Üniversite ek yerleştirme nasıl yapılır, kimler YKS ek yerleştirme tercih başvurusunda bulunur? Soruları da yine öğrencler tarafından merak edilmekte. Üniversitelere ek yerleştirme üniversitelerde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ilk yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar ile ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kazandığı bölümlere kayıt yaptırmayan adaylar sebebiyle oluşan boş kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmakta. Üniversiteler boş kontenjanlarını ÖSYM’ye bildirecekler. Üniversitelerin bildirdiği boş kontenjanlar ışığında ÖSYM de üniversite ek yerleştirme kılavuzu yayınlayacak. YKS boş kontenjanları kılavuzunda üniversitelerin boş kontenjanları, ek yerleştirme yapılacak önlisans ve lisans bölümler ile ÖSYM ek yerleştirme taban puanları ile üniversitelerin özel şartlar yer alacak. ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunda YKS ek yerleştirme başvuru tarihi ile üniversite ek yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı netlik kazanacak.