Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar heyecanla kayıt işlemlerinin nereden nasıl yapılabileceğini araştırmaya başladı. Peki, e kayıt işlemleri nasıl yapılır?

Üniversite e kayıt nasıl nereden yapılıyor? Üniversite elektronik kayıt işlemi sayfası

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında alınacak. Elektronik kayıt işlemleri 4 Eylül Cumartesi günü başladı. Online kayıt işlemleri E Devlet üzerinden yapılıyor. E kayıt işlemi yapıldıktan sonra adaylar kayıtlarını okullara giderek 6-10 Eylül tarihlerinde yaptırabilecek.

Adaylar sisteme TC kimlik numarası ve e devlet şifreleriyle giriş yapacak. E devlet şifresi bulunmayanlar ise PTT’den şifre temin edebiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra gerekli adımlar takip edilerek e kayıt işlemi tamamlanacaktır.

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Üniversite kayıt işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.