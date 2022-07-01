Bu yıl ilk defa üniversite sınavında baraj puan uygulaması kaldırıldı. Bu kararın ardından 3 milyonu aşkın kişi YKS’ye girdi. 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşen YKS’nin sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, YKS sonuçları ne zamana açıklanır?

Üniversite 2022 tercihleri ne zaman başlayacak?

5 Haziran’da gerçekleşen LGS’nin sonuçları açıklandı. YKS’ye girenler ise ÖSYM’nin sınav sonuçlarını ne zamana açıklayacağını araştırmaya başladı. Üniversite sınav sonuçları 20 Temmuz 2022’de açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanmasından birkaç gün sonra ise tercihlerin başlaması bekleniyor. ÖSYM tercih işlemleriyle ilgili kılavuz yayımladığında haberlerimizde yer vereceğiz. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç sayfasından öğrenebilecek. Takvim açıklanmamış olsa da tercih işlemlerinin en geç 25 Temmuz’da başlaması bekleniyor.

YKS puan hesaplaması nasıl olacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınav öncesinde adayların merak ettiği konularda açıklamalarda bulunmuştu.

Bu sene Yükseköğretim Kurulunun aldığı kararla üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulamasının kaldırıldığını anımsatan Aygün, ayrıca TYT'nin 135 dakika olan sınav süresinin 30 dakika artırılarak 165 dakikaya çıkarıldığını dile getirdi.

Aygün, “Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanının eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yükseköğretim programlarına kontenjanlar dahilinde yerleşme imkanı elde edecek. Ancak tıp, diş hekimliği, hukuk, eczacılık, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik alanlarında başarı sıralaması şartı uygulanmaya devam ediyor. Tıp fakülteleri için ilk 50 bin, diş hekimliği fakülteleri için ilk 80 bin, hukuk fakülteleri için ilk 100 bin, eczacılık fakülteleri için ilk 100 bin, mimarlık programları için ilk 250 bin, mühendislik programları için ilk 300 bin ve öğretmenlik programları için ilk 300 bin içine girmek gerekiyor” dedi.