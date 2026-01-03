Üniter devlet vurgulu yeni anayasa: MHP 100 maddelik teklifini duyurdu

MHP’de çözüm süreci tartışmalarında en dikkat çeken çıkışlara imza atan ve partisinin Anayasa Komisyonu üyesi olan Feti Yıldız, MHP’nin hazırladığı 100 maddelik anayasa önerisinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Yıldız’ın aktardığına göre öneride, temel hak ve özgürlüklere ilişkin genel rejimde “hakların bütünlüğü” anlayışı esas alındı. Bu kapsamda, hakları düzenleyen maddelerde yer alan tüm sınırlama gerekçelerinin metinden çıkarıldığı belirtildi. Anayasa teklifinde ayrıca üniter devlet ilkesine açık ve net biçimde yer verildiği vurgulandı.

Yıldız'ın açıklaması şöyle:

• Devletin zamanı ve şartlara göre değişen bir özel yapısı ile genel ve değişmeyen bir ruhu vardır. Değişmeyen bu ruh devlet aklıdır. Devlet aklı, her şeyden önce siyasi davranışta yüksek bir rasyonalite ve amaca uygunluk arar. Dinamiktir daima tecrübe aktarır.

• Terör olgusu, çağdaş devletlerin egemenlik, güvenlik ve toplumsal istikrar kavramlarını derinden sarsan çok boyutlu bir tehdittir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir. Bizim çizgimiz, duruşumuz, yolumuz bellidir.

• Orhun’dan seslenen Bilge Kağan, Söğüt’te Bismillah diyen Ertuğrul Gazi, Bizans’ı deviren Fatih, düşmanı İzmir’de denize döken Mustafa Kemal’dir.

• Anayasal düzenimiz, milli devlet yapımız üniter yönetim modelimiz özellikle kurucu değerlerimiz tartışma konusu yapılamaz. Bunu tarihin bir zorunluluğu, coğrafyanın gerekli kıldığı, hukukun ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak telakki ettiğimiz bilinmelidir.

• Milliyetçi Hareket Partisi’nin Yeni, nitelikli, sivil, Milli ve manevi hayatımızın esaslarını kavramış 100 maddelik anayasa önerisinde:

• Başlangıçta, 'Allah’ın lütfu, kardeşlik ruhu ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk Milleti' düsturu ile giriş yapılmıştır.

• 'Devletin şekli ve nitelikleri' aynen korunarak birinci maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'Bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' denilmiştir.

• Temel haklara dair genel rejimde 'Hakların bütünlüğü' yaklaşımı esas alınmış, hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır.

• Hürriyetin esas, sınırlamanın istisna olduğu yaklaşım gerçek anlamıyla buluşturulmuştur.

• Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, yüz yıl önce kuruluş felsefesinde var olan 'Milli birliği sağlama' misyonu daha da güçlendirilmiştir.

• TBMM Başkanı’na 'Tarafsız konumuyla' milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde arabuluculuk işlevi yüklenmiştir.

• Milletvekillerini dokunulmazlığı ve milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir.

Başkanlık Sistemi, yeni anayasa bütünlüğü içinde 'kurumsal yapıya' kavuşturulmuş, Başkan ile birlikte iki Başkan Yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, Başkanlık Kabinesi anayasal statüye dahil edilmiş,

• Başkanlık Hükümet Programı’nın Meclise sunulması yöntemi getirilmiştir. Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilmiştir.