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Spor United'da Mancini sesleri
Spor

United'da Mancini sesleri

Manchester United'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından geçtiğimiz günlerde takımın başına geçici olarak Ralf Rangnick'i getirmişti. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini ise, Manchester United'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 15:21:00 -
United'da Mancini sesleri

Manchester United'da yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini koruyor. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından geçtiğimiz günlerde takımın başına geçici olarak Ralf Rangnick'i getirmişti. Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Roberto Mancini ise, Manchester United'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

İngiliz devi bir süredir gündemindeki 63 yaşındaki teknik ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Alman teknik adam sezon bitimine dek United'i çalıştıracak. 

Sezon sonundan itibaren ise Ralf Rangnick, Manchester United'da iki yıl boyunca danışmanlık görevini yürütecek.

Telegraph'da yer alan habere göre, sezon sonundan itibaren yeniden menajerlik arayışına geçecek olan Kırmızı Şeytanlar, gündemine Roberto Mancini'yi aldı.

Haberde İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması halinde United'ın önümüzdeki sezonda en ciddi teknik direktör adaylarından biri olacağı aktarıldı.

EURO 2020 şampiyonu İtalya, 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Eşleşmeyi geçen taraf Portekiz-Türkiye maçının galibiyle mücadele edecek.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart 2022'de yapılacak. 

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