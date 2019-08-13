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UNICEF'ten "Mali'de şiddet çocukların yaşamına mal oluyor" uyarısı

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore:- "Çatışmanın tüm tarafları, çocuklara yönelik saldırılarına son vermeli ve çocukların zarar görmemesini sağlamak için tüm gerekli önlemleri almalı"

13 Ağustos 2019 Salı 18:16
UNICEF'ten "Mali'de şiddet çocukların yaşamına mal oluyor" uyarısı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Genel Direktörü Henrietta Fore, Mali'de yaşanan şiddetin her yıl daha fazla çocuğun yaşamına mal olduğunu belirterek "Çatışmanın tüm tarafları, çocuklara yönelik saldırılarına son vermeli ve çocukların zarar görmemesini sağlamak için tüm gerekli önlemleri almalı." ifadesini kullandı.

UNICEF'ten yapılan basın açıklamasında, Mali'de yılın ilk yarısında çocuklara karşı işlenen ağır ihlallerde keskin bir yükseliş olduğu belirtildi.

BM'nin ön verilerine göre 2019'un ilk 6 ayında Mali'deki şiddet olaylarında 150 çocuğun öldüğü, 75 çocuğun yaralandığı ifade edilerek çocukların silahlı gruplar tarafından kullanımının geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıktığı aktarıldı.

Mali genelinde 900'den fazla okulun güvenlik gerekçesiyle kapalı olduğu vurgulandı.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Fore, Mali'de şiddet devam ettikçe çocukların ölme, sakat kalma ve silahlı gruplar tarafından kullanılma riskinin arttığına işaret etti.

Mali'deki şiddetin her yıl daha fazla çocuğun yaşamına mal olduğunu dile getiren Fore, şunları kaydetti:

"Çocukların acı çekmesini normal karşılamamalıyız. Çatışmanın tüm tarafları, çocuklara yönelik saldırılarına son vermeli ve çocukların zarar görmemesini sağlamak için tüm gerekli önlemleri almalı. Çocuklar okula gitmeli ve arkadaşlarıyla oyun oynamalı, saldırılar ya da savaşmaya zorlanacağı endişesini yaşamamalı."

Mali'de en az 377 bin çocuğun korunmaya ihtiyacı bulunuyor.

- Mali'de şiddet olayları

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Haziran başında Dogon ve Fulani kabileleri arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 140 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan Ogossagou köyündeki Fulanilere üstlerinde avcı Dogonlara ait kıyafetler giyen silahlı kişilerce 23 Mart'ta düzenlenen saldırıda 160 kişi yaşamını yitirmiş, 65 kişi yaralanmış ve birçok ev ateşe verilmişti.

Bölgenin kadim topluluğu Tuareglerin yoğunlukta olduğu Menaka bölgesinde DEAŞ ve diğer terörist gruplar faaliyet gösteriyor.

BM'nin 2013'te kurduğu 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) ve Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında 2014'te görevlendirdiği 4 bin asker, bölgedeki güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 18:16
  1. BM
  2. UNICEF

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