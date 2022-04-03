UNICEF’ten korona virüs-eğitim ilişkisine dair rapor

Yaşamı durma noktasına getiren korona virüs salgını, eğitim ve öğretime ağır darbe vurdu. Yaklaşık 405 milyon çocuğun okulu halen tamamen açılmadı. Birleşmiş Milletler Çocuk Yardım Fonu UNICEF, “Çocuklar gerçekten öğreniyor mu?” başlıklı bir rapor yayımladı.

O raporda korona virüs salgınının ve salgın nedeniyle okulların kapanmasının çocuklar üzerindeki etkisi ele alındı. Raporda son 2 yılda yaklaşık 147 milyon çocuğun yüz yüze eğitimin yarısından fazlasını kaçırdığına dikkat çekildi. Bu durum küresel olarak 2 trilyon saat yüz yüze öğrenme kaybı anlamına geliyor.

Rapora göre okul dışı kalanların bir kısmını toplumdaki en savunmasız ve dışlanmış çocuklar oluşturuyor. Bu gruptaki çocuklar, temel okuma-yazma ya da matematik becerileri bakımından en düşük düzey kaldılar. Okulların sağladığı güvenlik ağından kopmuş durumdalar. UNICEF, bu durumun çocukları artan bir sömürü ve ömür boyu yoksulluk ve yoksunluk riski altına soktuğunu vurguladı.

Kaynak: CNN TÜRK