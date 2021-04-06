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Ekonomi UND, Global İlişkiler Forumu’na üye oldu
Ekonomi

UND, Global İlişkiler Forumu’na üye oldu

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), uluslararası ve küresel ilişkilerle ilgili konuları çok boyutlu platformlarda ele alan Global İlişkiler Forumu’nun (GİF) üyeleri arasına katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 11:48:00 -
UND, Global İlişkiler Forumu’na üye oldu

GİF üyeliği ile, Türkiye’nin stratejik sektörlerinden olan lojistik sektörünün ulusal ve küresel gündemlerinin farklı kişi ve kurumların perspektifinden değerlendirilmesi, bu sayede Global İlişkiler Forumu üyelerinin desteğiyle mevcut çalışmalara güç ve ivme kazandırılması amaçlanıyor.

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