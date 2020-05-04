UND Başkanı Nuhoğlu: "İhracat için moral bozmaya gerek yok"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Batı kapılarından yapılan son 5 günlük araç çıkışlarına bakıldığında, çıkış sayısının bir önceki 5 güne göre yüzde 65 artarak 1.160 araç olduğunu belirterek, "2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında taşıma sayıları aynı seviyesine ulaştı. Bu artış, mayıs ayı ile beraber ihracattaki kayıpların hızla telafi edileceğini göstermekte. İhracat için moral bozmaya gerek yok." ifadelerini kullandı.

Nuhoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin görünümü ile ilgili temel göstergelerden olan İmalat Sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) geçen ay Fransa'da yüzde 31,5, İspanya'da yüzde 30,8, İtalya'da yüzde 31,1, Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret partneri olan Almanya'da ise yüzde 34,5 olarak gerçekleştiğini, Euro Bölgesi ortalamasının ise yüzde 33,4 olduğunu bildirdi.

Nuhoğlu, "Özellikle ağırlıklı olarak otomotiv, tekstil gibi neredeyse durma noktasına gelen sektörlere ihracat yapan ülkemizin, bu ülkelerde kapasite kullanımında yüzde 70'lere kadar düşüş yaşanmışken, ihracat düşüşünü yüzde 40'larda tutmuş olması büyük bir başarıdır." ifadesini kullandı.

Özellikle Batı kapılarında neredeyse durma noktasına gelen taşımacılığın Ticaret Bakanlığı'nın başlatmış olduğu temassız ticaret ile mümkün olduğunu aktaran Nuhoğlu, Batı kapılarında yapılan bu iyileşmenin aynı şekilde Habur'da ticaretin önünü açtığını bildirdi.

Nuhoğlu, "Sektörümüz, temassız ticaret açılımı ile sektörün ve Türkiye'nin önünü açan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'a müteşekkirdir." ifadesini kullandı.

Avrupalı müşterilerinden aldıkları bilgiye göre, otomotiv başta olmak üzere ve diğer birçok fabrikanın mayıs itibarıyla üretimlerine kademeli olarak başlayacaklarını açıkladıklarını aktaran Nuhoğlu, şunları kaydetti:

"Batı kapılarından yapılan son 5 günlük araç çıkışlarına bakıldığında, çıkış sayısı bir önceki 5 güne göre yüzde 65 artarak 1.160 araç oldu. 2019'un aynı dönemi ile karşılaştırıldığında taşıma sayıları aynı seviyesine ulaştı. Bu artış, mayıs ayı ile beraber ihracattaki kayıpların hızla telafi edileceğini göstermekte. İhracat için moral bozmaya gerek yok. Türkiye dış ticareti, pandeminin en yoğun döneminde bunu başarmışsa sorunun çözülmekte olduğu mayıs ayı ile birlikte pandeminin olumsuz izlerini silecektir."





- "Temassız ticaret uygulamaları ile azalış nisanda yüzde 29'a geriledi"





Çetin Nuhoğlu, Habur sınır kapısının koronavirüs tehlikesi nedeniyle 29 Şubat'tan itibaren giriş ve çıkışa kapatıldığını hatırlatarak, "Ancak Ticaret Bakanımızın vizyonu ve hızla aldığı karar ile 1 Mart 2020'den itibaren Irak'a yapılan ihracat, Irak-Türkiye sınırında oluşturulan tampon bölgeden gerçekleşti. Sürecin başarı ile devam etmesinde gümrük personelimizin büyük gayretleri oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Irak'a Mart 2019'da yapılan ihracatın 2020 yılının aynı döneminde yüzde 40 azalış gösterirken, temassız ticaret uygulamaları ile bu azalışın nisan ayında yüzde 29'a gerilediğini aktaran Nuhoğlu, "2020 yılı mart ayında Irak'a taşımalarımız bir önceki aya oranla yüzde 53 azalırken, 2020 yılı nisan ayında bu oran yüzde 11'lere kadar düşürüldü. Sonuç olarak, temassız ticaret uygulamaları ile içinde bulunulan pandemi günlerinde de Ticaret Bakanlığımızın hedeflediği günlük 1.500-1.700 çıkış sayısına ulaşılmıştır." ifadelerini kullandı.





- "Ülkemiz için yeni fırsatların doğacağına inanıyoruz"





UND Yönetim Kurulu Başkanı Nuhoğlu, dünyadaki toplam üretimin yüzde 40'ını yapan Çin ile Batı dünyasının gözden geçirerek yeniden kuracağı diş ticaret ilişkisinde Türkiye'ye, yeni fırsatların doğacağına inandıklarını, Çin'e göre birçok avantajı barındıran Türkiye'nin bu süreçten kazançlı çıkacağına inandıklarını belirtti.

Nuhoğlu, "Hükümetimizin koymuş olduğu ihracat hedefleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığımız liderliğinde ihracatçılarımız ile omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 24 milyar dolar döviz getirisi ile en büyük hizmet ihracatçısı olan sektörümüz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mal ihracatımızın da motor gücü olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.



