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Ünal Karaman yüzleri güldürdü

Spor Toto Süper Lig’de 2010-2011 sezonunda sonra en iyi dönemini yaşayan Trabzonspor, 3 yıl sonra Avrupa Kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalarken, zor günlerde takımın başında görev yapan Teknik Direktör Ünal Karaman’ın başarılı istatistikleri ise yüzleri güldürdü.

23 Nisan 2019 Salı 10:35
Ünal Karaman yüzleri güldürdü

Spor Toto Süper Lig’de 2010-2011 sezonunda sonra en iyi dönemini yaşayan Trabzonspor, 3 yıl sonra Avrupa Kupalarına katılma yolunda büyük avantaj yakalarken, zor günlerde takımın başında görev yapan Teknik Direktör Ünal Karaman’ın başarılı istatistikleri ise yüzleri güldürdü.



Spor Toto Süper Lig’de evinde konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup ederek 5’te 5 yapan Trabzonspor, 7 maçlık yenilmezlik serisini de sürdürdü. Ligde 29 maçta elde ettiği 52 puan ile 2010-11 sezonundan sonraki en iyi dönemini yaşayan bordo-mavililer, 3 yıllık bir aranın ardından da Avrupa Kupalarına katılmayı yolunda büyük avantaj yakaladı. Sıkıntılı bir süreçte takımın başında görev alan Teknik Direktör Ünal Karaman ise Şenol Güneş’in ardından Karadeniz ekibinde görev yapan teknik adamlar arasında bordo-mavililere en iyi dönemini yaşatan isim oldu.



Karaman yüzleri güldürdü


Sezon başında, bordo-mavili takımla sözleşme imzalayarak görevine başlayan Ünal Karaman, kamp döneminde yapılan taktik antrenmanlarda bile yardımcı hocalarını kullanmak zorunda kaldı. Sakat oyuncuların çokluğu, gelecek ve gidecek oyuncuların belirsizliği nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşayan deneyimli teknik adam radikal kararlara imza attı.Yönetiminde desteğini alan Karaman, zaman zaman eleştirilerin odağında olsa da doğrularından vazgeçmedi. Kulübün kendi öz kaynaklarını kullanarak, yerli ve yabancı oyuncular arasında güven ortamını sağladı. Bordo-mavili takımın oynadığı futbol, mücadelesi ve kazanma isteğiyle zevk veren bir takım haline gelen Trabzonspor, 3 yıllık bir aradan sonra Avrupa Kupalarında sahne almaya hazırlanıyor.



Hem futbolcu hem de teknik adam olarak yıldızı Trabzonspor’da parlıyor


Futbolculuk döneminde Trabzonspor’da yıldızı parlayan ve unutulmayan isimler arasına giren Ünal Karaman, faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-04 yılları arasında dünya 3.’lüğünün elde edildiği dönemde Türkiye Milli Futbol Takımında Şenol Güneş’inyardımcı antrenörlüğü görevinde bulundu. Karaman, 2005 yılında Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi.Daha sonra ise Süper Lig’de ve 1. ligde bazı takımları çalıştıran Karaman, aradığını bulamadı. 2009 Temmuz ayında ise Trabzonspor Sportif Direktörlük görevine getirildi. 18 Şubat 2010 tarihinde Teknik Direktör Şenol Güneş’in birinci yardımcısı olarak görev alan Karaman, Ocak 2013 tarihinde teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte istifa etti. Daha sonra1. Lig’de mücadele eden Adana Demirspor ve Şanlıurfasportakımlarını çalıştıran Karaman,2017-18 sezonunda Kardemir Karabükspor´da kısa bir süre görev yaptı. Karaman son olarak ise 2018-19 sezonunun başında bordo-mavili takımda teknik direktörlük görevini üstlendi ve Spor Toto Süper Lig’de yıldızı parlayan teknik adamlar arasında ilk sıralardayer aldı.



Karaman, Şenol Güneş’in ardından en başaralı isim oldu


Trabzonspor’da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş’in ardından 7’si yerli, 2’si de yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Shota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi. Söz konusu dönemin ardından Karaman, bordo-mavililerde görev yapan en başarılı isim oldu.



Karaman, şampiyonlar ligi final topuyla


Öte yandan Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başlayan Trabzonspor’da, Teknik Direktör Ünal Karaman, ayak tenisi oyunu sırasında oynadığı futbol topu ise dikkat çekti. Bordo-mavililer normal antrenmanı topuyla hazırlıklarını sürdürürken,Karaman’ın kafa vuruşu sırasında, İspanya’nın başkenti Madrid’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ait futbol topuyla objektiflere takılan pozu ise dikkat çekti.


Trabzonspor, ligini bitimine 5. hafta kala ligde 52 puan ile 4 sırada yer alırken, 3 sırada yer alan Beşiktaş ile 4, 2 sırada yer alan Galatasaray ile 7, lider Medipol Başakşehir ile 10 puanlık bir fark bulunuyor.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:35
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