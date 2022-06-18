Un yok, şeker yok, yağ yok sadece 2 malzemeyle yapıldı! İncir uyutması tarifi

İncir Uyutması Yapımı Tarifi İçin Malzemeler

2. 5 su bardağı süt

8 adet kuru incir

Sıcak su

Tercihe göre; üzerini süslemek için 2-3 incir ve antep fıstığı

İncir Uyutması Yapımı Tarifi Nasıl Yapılır?

İncirler sıcak su içine konulup 1 saat kadar bekletilir. Yumuşayan incirler minik küpler halinde doğranıp bir kaba alınır. Süt tencereye alınıp ısıtılır. Yoğurt mayalama sıcaklığından 1 tık sıcak olunca altı kapatılır. Sıcak sütten kepçeyle alınıp incirlerin üzerine konulup tahta kaşıkla iyice ezilir yada blenderle biraz parçalı kalacak şekilde çekilip tencereye aktarılır. 1 tur karıştırıp kaselere pay edilir. Ben kupları mayalanırken ılık kalorifer üzerine koydum yani normal oda sıcaklığında da olur şart değil. Üzerleri çay tabağı peçete yada streçle kapatıp temiz bez ile örtülür. 2 saat bekletilir yani uyutulur. Sonra üzerleri açılır yani uyandırılır. Buzdolabına kaldırılır. 2-3 saat dinlendirilir iyice soğuduktan sonra afiyetle yenir.