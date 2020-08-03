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Aktüel

Umut Ol Derneği, 65 bin kişiye kurban eti ulaştırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 19:26:43 -
Umut Ol Derneği, 65 bin kişiye kurban eti ulaştırdı

ANKARA (AA) - Umut Ol İnsani Yardım Derneğinin, Türkiye, Suriye, Burkina Faso, Yemen gibi ülkelerde 65 bin kişiye kurban eti ulaştırdığı bildirildi.

Derneğin genel başkanı Mustafa Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den bağışçılarının desteğiyle farklı coğrafyalarda yardım çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Kurban Bayramı'nda aralarında Türkiye'den de muhtaçların bulunduğu yaklaşık 65 bin kişiye kurban eti ulaştırdıklarını bildiren Yeşil, "Türkiye, iç savaşın sürdüğü Suriye ve Burkina Faso, Yemen, Arakan gibi ülkelerde kurban kestik." dedi.

Yeşil, "Bu kurbanda toplamda 845 hisse kurbanı ihtiyaç sahibi ailelere teslim ettik. Bölgelerdeki insanlar belki de ancak kurban bayramında et yiyebiliyor. Daha fazla kişiye ulaşmak için bağışçılarımızdan destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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